Гуманітарний рейс Ріната Ахметова продовжує доставляти продукти на Донеччину

Всього для найбільш незахищених категорій жителів Донецької і Луганської областей на початку тижня буде доставлено 55 тисяч наборів з найнеобхіднішими продуктами. Сьогодні ввечері на розподільчій базі в Маріуполі силами волонтерів допомога буде розфасована і спрямована в населені пункти зі складною гуманітарною ситуацією.

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Значна частина наборів буде доправлена до Донецька, де, за даними Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької і Луганської областей, 41% містян заявили про потреби в продуктах харчування. Іншу допомогу відправлять в Докучаєвськ, Старобешеве, Сніжне, Комсомольське, Миронівку Донецької області, а також в Ровеньки та Краснодон Луганської області. Згідно інформації, представленої на Гуманітарної карті, 40-50% опитаних у цих населених пунктах також відзначають потребу в продуктах харчування. Найбільш незахищені верстви населення у всіх містах не отримують соціальні виплати і не можуть дозволити придбати навіть той асортимент товарів, який є в наявності.

Частину продуктових наборів Гуманітарний штаб Ріната Ахметова залишить в Маріуполі для допомоги вимушеним переселенцям. На сьогоднішній день, згідно з даними ДСНС, у місті зареєстровано понад 15 тисяч переселенців із зони проведення бойових дій.

До складу 55 тисяч продуктових наборів, які спрямовані в Маріуполь, крім традиційних олії, круп, консервів, борошна, цукру, печива, згущеного молока, цього разу входять також каші швидкого приготування. Раніше продукти швидкого приготування відправлялися лише жителям Донецька, але на випадок можливих перебоїв з електро - та газопостачання в інших населених пунктах входять тепер до складу всіх гуманітарних наборів.

Всього Гуманітарних Штабом Ріната Ахметова в регіон вже доставлено більше 800 тис. гуманітарних наборів для найбільш незахищених категорій мешканців і вимушених переселенців - літніх людей, інвалідів, тяжко хворих, для прийомних та багатодітних сімей. До кінця року, відповідно до завдання, поставленого Рінатом Ахметовим, Гуманітарний рейс принесе людям не менше 1 мільйона пакетів.

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Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, психологічної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.