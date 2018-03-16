Японія продовжує допомагати охороні здоров’я України

Програма безвідплатної допомоги «Кусаноне» спрямована на підтримку ініціатив, представлених громадами та громадськими об’єднаннями для задоволення різноманітних потреб на місцевому рівні.

Японія надасть більше 500 тис. дол. на реалізацію семи проектів у сфері охорони здоров’я, реабілітації та освіти у Житомирській, Херсонській, Кіровоградській області та у містах Київ, Харків та Миколаїв.

Як повідомляє посольство Японії в Україні, відповідна церемонія підписання семи грантових угод з програми безпеки людини «Кусаноне» уряду Японії відбулася за участю надзвичайного та повноважного посла в Україні Шігекі Сумі та представників благодійних та громадських організацій.

«В межах другого етапу фінансування проектів програми «Кусаноне» 2018 року буде надано більше 500 тис. дол. для реалізації семи проектів у сфері охорони здоров’я, реабілітації та освіти у Житомирській, Херсонській, Кіровоградській області та у містах Київ, Харків та Миколаїв», - йдеться у повідомленні.

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Під час заходу посол наголосив на доступності участі у програмі представників місцевих громад, громадських та благодійних організацій, короткому терміні реалізації проектів, що отримують фінансування.

Він також висловив сподівання, що підписані для реалізації проекти будуть успішно впроваджені, і вже через рік дипломат зможе відвідати установи-реципієнти для урочистої передачі каталогу придбаного обладнання або виконаних робіт.

Програма безвідплатної допомоги «Кусаноне» спрямована на підтримку ініціатив, представлених громадами та громадськими об’єднаннями для задоволення різноманітних потреб на місцевому рівні. Програма має на меті розвиток мирного суспільства, де жодна особа не залишена поза увагою у будь-якому куточку світу.

Як повідомляв УНІАН, у лютому було підписано грантові угоди, за якими уряд Японії надавав Україні допомогу в рамках першого етапу фінансування Програми підтримки проектів безпеки людини «Кусаноне» у 2018 року на загальну суму близько 300 тис. дол. на реалізацію чотирьох проектів у сфері охорони здоров’я та освіти у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та місті Харкові.

Починаючи з 2002 року в Україні в межах програми «Кусаноне» реалізовано 122 проекти на суму понад 8,76 млн дол. у сферах охорони здоров’я, освіти, соціального добробуту, збереження середовища, культури, спорту тощо.