В Україні лише 6 підприємств виготовляють високофункціональні протези для учасників АТО

Лише 58 підприємств в Україні виготовляють протези, тоді як у Німеччині – близько 500.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева зауважує, що в Україні лише 6 підприємств виготовляють високофункціональні протези, яких потребують постраждалі учасники антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години уряду в парламенті.

Говорячи про питання забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, він зауважив: "На жаль, ми отримуємо чисельні скарги людей щодо якості виробів і послуг при забезпеченні такими виробами".

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Рева пояснив, що протезно-ортопедичні вибори, колісні крісла та інші засоби реабілітації в Україні виробляє або постачає 91 підприємство. При цьому лише 58 підприємств виготовляють протези і лише 6 з них виготовляють високофункціональні протези, яких потребують постраждалі учасники АТО.

"Кількість підприємств порівняно із зарубіжними країнами, досить незначна, щоби говорити про конкурентне середовище у цій галузі", - сказав урядовець.

Він навів приклад, що, зокрема, у Німеччині кількість підприємств, які виготовляють протези, складає близько 500.

Рева наголосив, що основним механізмом розвитку національного ринку протезно-ортопедичних виробів та інших засобів реабілітації є забезпечення вільного вибору людиною таких виробів, і як результат – рівного доступу підприємств до отримання замовлень.

"А не так, як у нас сьогодні складається, – "клуб для своїх", куди "чужі" не можуть зайти", - сказав він.