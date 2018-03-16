На програму перевезення людей з інвалідністю виділено 30 млн грн

Транспортні засоби надаватимуться територіальним громадам, які створять службу перевезень осіб з інвалідністю.

Кабінет міністрів України виділив 30 млн грн на програму перевезення людей з інвалідністю для реалізації прав інвалідів і їх транспортної доступності, повідомив керівник Міністерства соціальної політики Андрій Рева під час засідання парламенту.

«У державному бюджеті України на 2018 рік передбачено кошти в сумі 30 млн грн на програму перевезення осіб з інвалідністю. Це фактично пілотний проект з придбання автомобілів і передачі їх територіальним громадам за результатами проведеного конкурсу», - заявив міністр.

Читайте такожВ Україні збільшили виплати на реабілітацію дітей з інвалідністю

Рева наголосив, що програма перевезень людей з інвалідністю є дуже важливою для усунення бар'єрів у життєдіяльності, в реалізації їх прав і транспортної доступності, особливо для людей на візках.

За його словами, основним критерієм вибору громад, яким буде надано такий транспорт - прийняте рішення органу місцевої влади про створення служби перевезень та виділення коштів місцевого бюджету.

«Таким чином ми стимулюватимемо громади до створення системи транспортного обслуговування для людей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату», - додав Рева.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня уряд ухвалив ряд постанов, покликаних підвищити якість життя людей з інвалідністю в Україні.

Кабмін збільшив граничну суму, яка виділяється з державного бюджету на заходи з реабілітації дітей з інвалідністю. Гранична сума на реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю II і III групи буде збільшено з 9 тисяч гривень до 17 і 25 тисяч гривень відповідно, для дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування гранична сума послуг збільшується ще на 50%.

Також передбачено розширення забезпечення засобами реабілітації учасників АТО. Постанови передбачають можливість компенсації придбання в торговельних мережах деяких засобів реабілітації для скорочення процедури їх придбання.

Також Кабмін збільшив фінансування програми із забезпечення людей з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами до близько 1,63 млрд грн.