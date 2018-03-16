Жінкам потрібно спати довше: учені розповіли цікаві факти про сон (відео)

Без сну людина може протриматися лише 10 днів.

Сьогодні - Всесвітній день сну.

Його відзначають щоп'ятниці перед днем ​​весняного рівнодення, пише ТСН.

Вчені порахували - спимо ми третину життя. І без сну людина може протриматися лише 10 днів. Сон - час приведення організму «в порядок».

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Доведено, що «недосип» негативно позначається на якості життя: пропадає почуття гумору, з'являється дратівливість, зацикленість на проблемах, падає працездатність. Втрата 4-х годин сну знижує реакцію на 45%. Погіршується пам'ять, імовірне загострення різних захворювань. Медики називають поганий сон щаблем до майбутніх інсультів, інфарктів і т.д.

На думку вчених, ідеальна тривалість сну дорослої людини - 7-8 годин на добу. Деякі фахівці вважають, що жінкам потрібна додаткова година сну, тому що вони більш емоційні. Дітям для нормальної необхідно спати не менше 10 годин.

Але і це ще не все. Вчені відкривають все нові і просто неймовірні факти про сон.