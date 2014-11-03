Медику-волонтеру Армену Нікогосяну вручили державну нагороду

Міністр внутршніх справ Арсен Аваков вручив державну нагороду медику-волонтеру Армену Нікогосяну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, за 7 місяців, проведених в зоні АТО, Нікогосян врятував життя понад 800 солдатів.

В прес-службі зазначили, що під час нагородження, яке відбулося 31 жовтня в МВС за участю керівництва держави, Нікогосян був у зоні проведення антитерористичної операції та боровся за життя бійців. Тому сьогодні у правоохоронному відомстві Аваков вручив нагороду герою особисто.

«Я сьогодні відомому волонтеру, якого знають всі, хто був на передових позиціях у цій неоголошеній війні, хто добре знає і його швидку допомогу, і його з командою, за дорученням президента України вручаю орден «За заслуги ІІІ ступеня». Він не потрапив на наше велике церемонне нагородження, тому що весь час їздить по самим незручним точкам, але це не значить, що у нас до нього менше поваги. Навпаки. Ми тебе вітаємо», - зазначив Аваков.