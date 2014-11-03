Корисні властивості грибів глив

Гриби гливи або устричні гриби - широко культивований різновид їстівних грибів, пише infosmi.net.

Вони отримали свою назву завдяки плоскому широкому капелюшку з хвилястими краями, який за формою трохи нагадує устриці. Протягом тисяч років ці гриби, що нагадують глибоководних морських мешканців, з однаковим успіхом використовували і як кулінарний інгредієнт, і як лікарський засіб. У багатій історії китайської медицини знайшлося тепле містечко і для цих грибів.

Як стверджує голкотерапевт Крістофер Хоббс у своїй роботі «Лікарські гриби», ще 3000 років тому гливи служили азіатам своєрідним тоніком для імунної системи.

Гриби гливи - низькокалорійний продукт. У 100 г грибів міститься всього 40-55 калорій. Але не тільки це робить їх такими привабливими в дієтичному плані. Користь устричних грибів особливо цікава на тлі багатого біохімічного складу: високі дози цинку, заліза, калію, кальцію, фосфору, вітаміну С, фолієвої кислоти, ніацину, вітамінів B1 і B2.

Гриби гливи містять мало жирів і безумовно не можуть похвалитися запасами холестерину. Причому левова частка калорій (понад 60%), припадає на вуглеводи, решта - на рослинні білки.

Ще один дієтичний бонус: в цих їстівних грибах досить багато дієтичного волокна: 9.5% денної норми на 100 г продукту. Говорячи про користь гливи, варто згадати багатий вміст рибофлавіну і ніацину. Одна порція продукту покриває більш як 20% добових потреб дорослої людини.

У цих грибах також багато заліза (7-11% за різними даними) і калію (12-14%).

Містять унікальний природний склад, що отримав серед учених назву «ловастатин», «натуральний статин» або «антихолестерин агент». Як показали свіжі дослідження, ця речовина сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину в організмі людей і лабораторних тварин.

Серед корисних властивостей глив є ще одна, на яку сьогодні медики покладають великі надії - вміст унікальних антиоксидантів. В даному випадку лаври дісталися антиоксиданту з важковимовною назвою ерготіонеїн, який так і не був знайдений в інших продуктах.

Гриби гливи наділені сильними антибактеріальними властивостями. Цьому сприяє наявність активного складу бензальдегіду, який вбиває шкідливі бактерії.