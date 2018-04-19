Яку рибу їдять українці

Дієтологи б'ють на сполох - багато хвороб українці «заробляють» ложкою. Неправильне харчування призводить до серйозних розладів організму. Особливо згубним медики вважають те, що в нашому раціоні занадто мало риби, пишуть aif.ua.

На мілині

Знаючі люди стверджують, що за 23 роки незалежності колись процвітаюча рибна галузь країни сіла на мілину. «Якщо в 1991 р. ми добували 1,1 млн тонн риби й повністю забезпечували потреби українців, то тепер в результаті багаторічної безгосподарності та браконьєрства від рибальського промислу залишилися, образно кажучи, хвости і луска, - обурюється Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України. - Лише близько 20% рибної продукції в нашій продовольчій корзині забезпечують вітчизняні рибалки, решта - імпорт. І не завжди хорошої якості».

В радянський час в Україні було 19 тис. рибницьких господарств, залишилося лише вісім. Інші приватизовані. Чи всі вони продовжують працювати у приватників - невідомо, оскільки їх діяльність держобліку не підлягає. Фахівці припускають, що «водні дзеркала» рибних господарств, які стали приватними, навряд чи функціонують по своєму колишньому профілю. Найімовірніше, їх власники зволіли рибництву індустрію відпочинку. «Сільради самостійно вирішують долі «крайових» річок і озер, - продовжує Чистяков. - І голова села на свій розсуд може перегороджувати їх греблями, позбавляючи природного течії».

Боляче вдарили по рибному промислу України і проблеми в Криму. У 2013 р. українськими підприємствами було вирощено на рибних фермах і виловлено в Азовському і Чорному морях 216 тис. тонн риби, з яких кримські рибалки дали дві третини - близько 150 тис. тонн. Разом з Кримом «пішли» від нас і риболовецькі судна для океанічного лову. На зорі незалежності країни їх було 238. Зараз залишилося тільки 14, з яких лише 9 готові до повноцінної роботи. Причому і вони належать держкомпанії «Атлантика», зареєстрованій в Севастополі.

За сім морів

Так що перспективи відновити рибну галузь якщо і є, то невеликі. Для цього доведеться багато чого змінити і в законодавстві, і в нашому ставленні до водних ресурсів. Хоча природним задаткам України, враховуючи кількість її водних артерій, могли б позаздрити багато країн.

Наша держава могла б стати не тільки світовою житницею, але і світовою «рибницею». Адже у нас - 73 тис. річок, 40 тис. озер, 1,1 тис. водосховищ, 400 тис. ставків. У загальній складності - 1,1 млн га прісних водойм, та плюс виходи до двох морів. У Китаї - у півтора рази менше водойм, зате там вирощують набагато більше риби, ніж у нас. І займають перше місце в світі по рибному промислу.

Шокує те, що, за словами експерта, підняли рибне виробництво в Піднебесній українські фахівці. Опинившись непотрібними на батьківщині, вони успішно застосовують свій досвід в інших країнах. Крім Китаю, продуктивно працюють у В'єтнамі, Лаосі, Сінгапурі, Гонконгу. Причому там вони застосовують розроблені в Україні програми. За допомогою наших розробок Румунія вийшла на перше місце у світі по вирощуванню білуги, а Ізраїль, незважаючи на величезні площі пустель, вирощує стільки риби, що повністю задовольняє попит внутрішнього ринку, а по експорту ікри навіть увійшов до трійки світових лідерів.

За даними Держстату, в Україні за сім місяців 2014 р. виловлено 41 тис. тонн риби. У минулому році цей показник становив 101 тис. тонн. Тим не менш, експерти аграрного ринку стверджують, що зменшення видобутку риби не призвело до її великого дефіциту на нашому ринку. Адже є ще одна з причин, чому українці стали менше вживати морепродуктів, - це зростання курсу долара, який збив попит на рибу приблизно на 25 %. І ту кількість дарів моря, яку не можуть забезпечити вітчизняні рибоводи, нам імпортують іноземні постачальники. За ті ж сім місяців поточного року рибний імпорт становив 170 тис. тонн. Найбільше цієї продукції імпортували з Норвегії, Ісландії, Великобританії та Естонії.

До речі

ГМО з'явилися вже і в риб'ячому царстві. Однією з останніх революційних розробок американських учених став трансгенний лосось, або франкенриба. Ця риба, зі зміненим генетичним кодом, росте в два рази швидше дикого лосося, досягає більших розмірів і дуже агресивна. Промисловці, які планують незабаром запустити диво-рибу в природне середовище, наперед підраховують нечувані прибутки. А громадськість - в шоці. Поки ця нова розробка вчених не потрапила до річки, громадяни з активною життєвою позицією забили тривогу і хочуть звернутися до американської влади з проханням не дозволяти випускати у водойми рибу-мутанта. Адже вона може заподіяти багато шкоди. Першим ділом, звичайно, вона постарається витиснути популяції звичайного лосося. А яку шкоду від неї отримають люди, поки що навіть невідомо. Адже доказів нешкідливості генно-модифікованої риби для людського організму немає.

Під петицією, в якій викладена «скарга» на рибу-мутанта, - 950 тис. голосів. Авторам ініціативи залишилося зібрати ще 50 тисяч, щоб відправити цей документ доктору Маргарет ГАМБУРГ, комісару Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США.