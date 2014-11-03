Маршрути евакуації із зони АТО на завтра

Донецька область:

ВУГЛЕГІРСЬК - ІЗЮМ

Збір о 7:00 біля Залізничного складу

ЄНАКІЄВЕ - ІЗЮМ

Збір о 7:00 біля магазину «Фокстрот»

ПАНТЕЛЕЙМОНІВКА - КОСТЯНТИНІВКА

Збір о 7:00 біля Універмагу

ДЕБАЛЬЦЕВЕ - ІЗЮМ

Збір о 7:00 біля магазину АТБ

КІРОВСЬКЕ - КОСТЯНТИНІВКА

Збір о 7:00 біля привареними складу на Залізничному переїзді

У разі якщо автобус не пропустять в місто, він буде чекати на повороті біля шахти «Полтавська»

Нагадуємо, що абсолютно всі автобуси Гуманітарного штабу вивозять людей із зони проведення АТО безкоштовно.

Виїзд організовується тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів. Крім масової евакуації, проводяться також адресні виїзди інтернатів, інвалідів та інших незахищених категорій громадян.

Щоб записатися на виїзд дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0 800 50 9001 або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua