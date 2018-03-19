У МОЗ визначили переможця на посаду гендиректора «Електронного здоров’я»
09:30, 19 березня 2018Країна
275
Передбачається, що гендиректор розвиватиме систему eHealth, налагоджувати комунікацію та співпрацювати з державними органами тощо.
Визначено переможця на посаду гендиректора «Електронного здоров’я» / УНІАН
У МОЗ визначили переможця на посаду гендиректора «Електронного здоров’я» - Дениса Мацуя.
Як повідомили УНІАН у МОЗ, Мацуй має досвід у впровадженні складних ІТ-проектів, підборі бізнес-моделей у юридичних, фінансових, та операційних питаннях.
До 2017 року він був директором з маркетингу та комерційним директором компанії «OpsWay», що працює на глобальному ринку.
Читайте такожЯк підписати декларацію із своїм лікарем: покрокова інструкція
Передбачається, що гендиректор розвиватиме систему eHealth, налагоджувати комунікацію та співпрацювати з державними органами тощо.
ДП «Електронне здоров’я» буде займатися подальшою розробкою та впровадженням електронної системи охорони здоров’я eHealth — одного з найважливіших елементів реформи фінансування системи охорони здоров’я.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter