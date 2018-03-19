Передбачається, що гендиректор розвиватиме систему eHealth, налагоджувати комунікацію та співпрацювати з державними органами тощо.

У МОЗ визначили переможця на посаду гендиректора «Електронного здоров’я» - Дениса Мацуя.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Мацуй має досвід у впровадженні складних ІТ-проектів, підборі бізнес-моделей у юридичних, фінансових, та операційних питаннях.

До 2017 року він був директором з маркетингу та комерційним директором компанії «OpsWay», що працює на глобальному ринку.

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Передбачається, що гендиректор розвиватиме систему eHealth, налагоджувати комунікацію та співпрацювати з державними органами тощо.

ДП «Електронне здоров’я» буде займатися подальшою розробкою та впровадженням електронної системи охорони здоров’я eHealth — одного з найважливіших елементів реформи фінансування системи охорони здоров’я.