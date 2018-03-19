Фінансування програми із забезпечення інвалідів протезами в 2018 році збільшено на 652 млн грн

Минсоцполтики створило електронний каталог протезів, щоб людина з інвалідністю самостійно міг вибрати виріб для своєї реабілітації.

Кабінет міністрів України збільшив фінансування програми із забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами до близько 1,63 млрд грн, що на 652 млн грн більше, ніж роком раніше.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

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У державному бюджеті України на 2017 рік були заплановані кошти в сумі 977 млн 600 тис грн, що становило лише 60% від заявленої потреби і створювало майже річну чергу на отримання таких виробів. Уряд знайшов резерви у фінансуванні та обсяг програми був збільшений на 652 млн грн за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів між програмами Міністерства соціальної політики.

Основним механізмом розвитку національного ринку протезно-ортопедичних виробів та інших засобів реабілітації є забезпечення вільного вибору людиною таких виробів і як результат - рівного доступу підприємств до отримання замовлень.

Людина з інвалідністю буде самостійно визначати виріб, яке йому необхідно, а управління соціального захисту буде виступати в ролі його представника.

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Створено електронний каталог, доступний на сайті Міністерства соціальної політики, де визначається тип потрібного засобу у відповідності зі стандартами ВООЗ, з величезної кількості виробів обирається перелік відповідають потребам людини, і людина вибирає виріб. Управління соцзахисту відразу робить електронний запит на виробництво, укладається тристоронній договір між людиною, управлінням соцзахисту і виробником. У договорі прописуються терміни виконання, якості, ціни та інше.