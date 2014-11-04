Вправи на розтяжку зроблять м'язи еластичними

З цієї причини кістки і м'язи стають дуже слабкими. Частина проблеми полягає в тому, що сучасний високотехнологічний світ знижує нашу фізичну активність практично до нуля. Тренуючи своє тіло, ви надовго збережете молодість і здоров'я. Давайте розглянемо основні методи розтяжки, нюанси, помилки початківців і чому розтяжка важлива абсолютно для всіх.

Навчитися правильно «розтягуватися», досягти бажаних результатів гнучкості свого тіла можна за допомогою комплексу стретчингових і аеробних вправ.

При статистичній розтяжці ви деякий час перебуваєте нерухомо в розтягнутій позиції, балістична розтяжка - це махи, а проприоцептивне м'язове розтягнення - це ізометричне скорочення м'яза, тобто без руху (іншими словами, це коли ви напружуєте м'язи без їх руху). Варіюючи ці три типи розтяжки, кожен може досягти бажаного результату.

Вправи на розтяжку.

1. Розігрів: зробити 3 підходи по 20 присідань з мінімальним відпочинком, там, щоб м'язи ніг трохи розігрілися.

2. Витягати по черзі ногу вперед і тягнути носок на себе, щоб трохи потягнути колінні суглоби та м'язи за коліном.

3. Покрутити підйом стопи в одну і іншу сторони по 20 разів.

4. Зробити обертання колін (ноги разом) вліво і вправо по 20-30 разів.

5. Повільне обертання тазостегновим суглобом вліво і вправо по 10-15 разів.

6. Поставити ноги разом і потягнутися руками вниз, не згинаючи при цьому коліна.

7. Потягнути ногу рукою назад взявшись рукою за підйом стопи, намагаючись тримати ногу якомога рівніше.

8. Тепер найцікавіше: потрібно сісти на підлогу розсунувши ноги максимально широко і притримуючи ноги в колінах в прямому положенні скручувати ноги по черзі всередину в області суглобової сумки вашого стегна, іншими словами на рівні пояса, в місці де нога з'єднується з тазом повинно бути обертання ноги, як ніби ви вкручиваете болт і розкручуєте його.

9. Потім потрібно постаратися лікті опустити на підлогу і податися як можна далі вперед. ( Якщо ліктями торкнутися підлоги не виходить, то можна покласти на підлогу долоні і тягнутися ними далі вперед ) Досягнувши межі можливого, потрібно просидіти в такому положенні 30 секунд.

10. Після невеликого відпочинку потрібно маховими рухами закидати ноги вгору і в сторони по 10-15 разів.

11. Запам'ятайте результат і постарайтеся його поліпшити на наступний день.