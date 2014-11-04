Продукти, які на третину знижують ризик розвитку раку

В American Journal of Clinical Nutrition опубликовано дослідження фахівців з університету Східної Англії, які встановили, що вживання чаю і цитрусових сприяє зниженню ризику раку яєчників - захворювання, що стоїть на 5 місці серед причин смерті жінок.

Учені протягом понад трьох десятиліть вивчали смакові звички 171.940 жінок у віці від 25 до 55 років і виявили, що серед тих, хто вживав продукти і напої з високим вмістом особливих речовин - флавонолів (чай, червоне вино, яблука і виноград) і флаванонів (цитрусові фрукти і соки з цитрусових), ризик розвитку смертельного захворювання був на 31% нижче.

Дослідники підкреслюють, що підвищити концентрацію цих сполук у раціоні досить просто, оскільки вони містяться в доступних кожному продуктах, і відзначають, що їм вперше вдалося отримати подібні результати в ході такого масштабного дослідження.

Новини Ізраїлю