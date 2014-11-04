Луганський медичний університет переїжджає на території підвладні Україні

Як повідомили УНІАН у МОЗ, для забезпечення навчально-лікувального процесу Луганського державного медичного університету будуть використані бази закладів охорони здоров’я на території Луганської області, що підвладні Україні.

Про це йдеться у зверненні в.о. Міністра охорони здоров’я України Василя Лазоришинця до колективу медичного вишу.

У листі, зокрема, зазначено, що тільки такі дії у нинішніх умовах та у межах законодавства України дозволять поступово відновити освітню діяльність Луганського державного медичного університету, зберегти ім’я та славну історію цього вищого навчального закладу, нададуть можливість викладачам, студентам та лікарям-інтернам продовжити навчання та отримати українські освітні документи.

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«Отже, закликаємо викладацький колектив та студентів Луганського державного медичного університету не піддаватись на провокаційні заклики та уникати впливу прибічників влади «ЛНР», яка для своїх цілей вимагає невідкладно почати навчання в умовах небезпеки для Вашого життя», - зазначається у листі в.о. Міністра охорони здоров’я України Василя Лазоришинця.