Демографічна ситуація в Україні: дітей народжується дедалі менше

В Україні в січні 2018 року народилось 302 тис. дітей, що на 3 тис. менше, ніж роком раніше.

Чисельність населення України за січень 2018 року зменшилась на 21 тис. осіб порівняно з груднем 2017 року й на 1 лютого 2018 року становила 42 млн 365 тис. осіб, повідомила Державна служба статистики України.

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За даними Держстату, в Україні в січні 2018 року народилось 302 тис. дітей, у той час як у січні 2017 року цей показник становив 305 тис. За січень поточного року було зафіксовано природне зменшення населення - 236 тис. осіб, тоді як за аналогічний період минулого року природне зменшення становило 276 тис. осіб. При цьому кількість осіб, які приїхали до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав із країни на 2175 осіб, за січень 2017 року цей показник становив 1 421 особа.

Дані наводяться без урахування Криму й частини зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України за 2017 рік зменшилась на 198,1 тис. осіб порівняно з 2016 роком і на 1 січня 2018 року становила 42 млн 386 тис. осіб.

Навесні 2014 року після анексії Криму й формування зони антитерористичної операції на сході країни в зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні, чисельність населення України було суттєво скориговано й зменшено до 43 млн із 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

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Востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити цю оцінку не рідше ніж один раз на десять років.