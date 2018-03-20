Журналісти з`ясували, як медреформа змінить службу швидкої допомоги (відео)

Пропоновану урядом реформу екстреної медичної допомоги критикують експерти та лікарі.

В рамках медичної реформи лікарів швидкої допомоги планується замінити на так званих парамедиків, які вміють лише надавати первісну невідкладну допомогу, і будуть прибувати лише до постраждалих, які перебувають на межі життя та смерті.

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Про це йдеться у сюжеті програми «Гроші». Зазначається, що кваліфікація парамедиків буде мінімальною: накласти бандаж, зупинити кровотечу, надати допомогу при опіках, та транспортувати хворого у лікарню, якщо йому щось загрожує.

Експерти та лікарі, як стверджується, критично ставляться до таких нововведень. Зокрема, Народний депутат України Ольга Богомолець визнає необхідність медреформи, але пропоновані урядом зміни критикує. На її переконання, така реформа фактично означає знищення в Україні служби швидкої допомоги, а це призведе лише до того, що люди будуть помирати частіше.

Завідувач диспетчерського відділу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Анатолій Рогов вважає, що пропоновані зміни принижують лікарів, які працюють у службі швидкої допомоги.

«Пропонується або цинічно принизити лікаря медицини невідкладних станів - перейти на посаду, яка нижча, ніж він має за фахом. Тобто, посаду парамедика - я вважаю це цинічним приниженням. Або шукати місце роботи по іншій спеціальності, а можливо навіть і за кордоном», - вказав він.

В той же час, лікарі обурюються, що замість них на швидкі за американським сценарієм планують посадити, фактично, фельдшерів. Крім того, після реформи «швидка» більше не поїде на виклик у випадку стрибків тиску чи підвищення температури - усе це буде вважатися непрофільними викликами (такими проблемами мають опікуватись сімейні лікарі).

На швидку з парамедиками можна буде розраховувати лише в тому разі, коли людина перебуває на межі життя та смерті (наприклад – у випадку аварії).

В той же час, у МОЗ заспокоюють, що оновлення служби екстреної медицини проведуть не одразу, а протягом п’яти років.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні набула чинності медична реформа - одна з головних реформ, яку президент Петро Порошенко підписав в останні дні 2017 року.