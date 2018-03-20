Сільські лікарі отримуватимуть житло безоплатно - МОЗ

Понад 13 мільйонів українців, які живуть у селах, потребують кращого доступу до якісних медичних послуг.

Медичні працівники отримуватимуть житло безоплатно, а оплата усіх лікарів «первинки» уже до кінця року суттєво зміниться, коли заклади охорони здоров’я долучаться до медреформи і підпишуть договори з НСЗУ.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у бюджеті передбачено 5 мільярдів гривень, які зокрема будуть використані для будівництва нових амбулаторій, житла для лікарів, придбання медичного обладнання та службового транспорту .

Частина коштів буде витрачена на оснащення закладів охорони здоров’я, закупівлю сучасного обладнання.

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МОЗ та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробили та затвердили Порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги. Тепер є законодавче підґрунтя для прийняття планів розбудови мережі «первинки» у сільській місцевості.

Понад 13 мільйонів українців, які живуть у селах, потребують кращого доступу до якісних медичних послуг, тому першочергове завдання - створити мережу медзакладів, щоб людям не доводилося долати десятки кілометрів до найближчої амбулаторії, а лікарі були зацікавлені їхати працювати в селах. Наприкінці минулого року набув чинності Закон «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».

У грудні минулого року уряд доручив Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробити та затвердити Порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги.

Порядок, який уже є дійсним, визначає критерії розроблення і затвердження плану мережі первинки. Йдеться про перспективні довгострокові плани розбудови мережі у сільській місцевості, щоб житель кожного населеного пункту міг отримати якісну медичну допомогу.

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"Після ухвалення на обласному рівні і погодження в МОЗ України – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства куруватиме процес розбудови мережі. Мережа надання первинної медичної допомоги передбачає, що навіть якщо у вашому населеному пункті не буде кабінету лікаря чи амбулаторії, то вони будуть розташовані таким чином, що лікар за необхідності зможе швидко приїхати до пацієнта. Саме для таких випадків передбачено, що лікарі матимуть службовий транспорт", - наголосили у МОЗ.