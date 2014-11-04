Станиця Луганська почала отримувати продукти від Гуманітарного штабу Ахметова

Жителі селища Станиця Луганська з учорашнього дня отримують продуктові набори від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Всього у селище міського типу з населенням близько 14 тисяч осіб доставлено1000 продуктових наборів. Це перша поставка гуманітарної допомоги у Станицю Луганську в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, найближчим часом у селище зі складною гуманітарною ситуацією планується відправка ще 1000 гуманітарних наборів.

«Селище Станиця Луганська, згідно з даними Гуманітарної карти потреб Донецької і Луганської областей, входить в ТОП-5 міст, які найбільше потребують продуктах харчування. В Станиці Луганській потреба в продуктах відзначають 60% опитаних жителів. Зокрема, люди відчувають потребу в крупах, згущеного молока, м'ясних і рибних консервах, борошна та макаронних виробах, рослинному і вершковому маслі», - коментує Андрій Хорошун, аналітик Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Жителі інших міст Луганської області продовжують отримувати продуктові набори від Гуманітарного штабу. Всього в область у рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова доставлено понад 35 000 продуктових наборів. Ще 10 тисяч продуктових наборів будуть спрямовані в Луганську область найближчим часом в рамках Гуманітарного рейсу, який відправився 3-4 листопада на Донбас. Допомога призначається для найбільш незахищених категорій мешканців області, зокрема, сиріт, інвалідів, багатодітних та одиноких матерів та зареєстрованих переселенців.

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Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.