Дієтологи назвали продукти, що містять багато солі та дуже шкодять організму

Обмеження вживання солі та продуктів із значною кількістю доданої солі допомагає ефективно лікувати патологію серцево-судинної системи та нирок.

Дієтологи акцентують: багато продуктів, що ми купуємо у магазинах вже містять надмірну кількість солі.

За словами медиків, максимальна денна норма – 5 грам (приблизно одна чайна ложка).

Надмірне споживання солі – понад 5 г на добу – асоційоване із збільшенням ризику серцево судинних захворювань, пов’язаних із високим артеріальним тиском або серцевою недостатністю.

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Дослідження виявили, що обмеження у споживанні солі та продуктів із значною кількістю доданої солі допомагає ефективно лікувати патологію серцево-судинної системи та нирок.

Дослідження свідчать, що понад 70% солі людина споживає у складі технологічно-оброблених продуктів. Тобто щодня з готовою їжею ми вживаємо велику кількість солі, часто не помічаючи цього.

Щоб контролювати кількість солі, обмежте споживання таких продуктів як хліб, технологічно-оброблені м’ясні та рибні продукти, солоний сир, солоні овочі та готові соуси. Читайте етикетки продукту: якщо сіль вказано на початку списку інгредієнтів, то це означає її надмірний вміст. Радимо не їсти такі продукти.

Також контролюйте кількість солі у процесі приготування страв. Це передусім стосується домашніх соусів, консервації тощо, а традиційні продукти з високим вмістом солі максимально замінюйте альтернативними, більш корисними продуктами.

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Традиційні продукти з високим вмістом солі: український, білоруський хліб, батон, багет, чіабатта; технологічно-оброблені м’ясні та рибні вироби, солоні та в’ялені м’ясні та рибні продукти, консерви; бульйонні кубики, овочеві консерви та бочкові овочі із надмірним додаванням солі; готові соуси та солоні приправи.