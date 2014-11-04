Найкорисніші соки для чоловічого здоров'я

Магазинні соки містять велику кількість консервантів, що подовжують термін їх придатності, і в той же час скорочують їх енергетичну і вітамінну цінність. Ось чому кращими з точки зору користі для здоров'я завжди вважалися фреші або свіжовичавлені соки. Їх бажано випивати за годину до їжі для кращого засвоєння корисних речовин, пише lenta-ua.net.

Так гранатовий сік багатий вітамінами А, В1, В2, В6, С, а також містить безліч корисних мікроелементів: магній, фосфор, калій і залізо.

По концентрації антиоксидантів свіжий гранатовий сік перевершує навіть червоне вино. Таким чином гранатовий сік має позитивний вплив на серцево-судинну систему, розширюючи кровоносні судини. Гранатовий сік - кращий напій для міцної потенції, який позитивно впливає на тривалість ерекції.

Гарбузовий сік багатий цинком, а це значить, що він значно підвищує рівень тестостерону в крові.

Кавуновий сік корисно вживати для поліпшення функціонування нервової системи і для здоров'я шкіри.