Спалахи кору в Україні не вщухають - епідеміологи

17:45, 20 березня 2018
Країна
195
REUTERS

Як повідомили УНІАН у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, за 11-й тиждень 2018 року на кір захворіла 701 людина (260 дорослих і 441 дитина).

Всього впродовж одинадцяти тижнів 2018 року на кір захворіли 7752 людини – 2687 дорослих і 5065 дітей. Госпіталізовано 5352 людей. З початку року від ускладнень кору померло семеро людей: п’ятеро дітей і двоє дорослих.

Читайте такожУ 2018 році в Україні на кір захворіли понад 7 тисяч людей - МОЗ

Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1662), Закарпатській (1396), Одеській (1110), Чернівецькій (740), Львівській (656) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській (9), Херсонській (13) областях.

Захистити від кору та зупинити спалах може тільки вакцинація. Вакцина є в наявності в усіх регіонах. Залишок вакцин в Україні з урахуванням нещодавньої поставки у 220 тисяч доз становить близько 359 тисяч доз. Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я ОДА, який повинен здійснити перерозподіл у межах району або області.

Читайте такожМедики вже спростували версію про те, що новонароджене немовля на Сумщниі померло через БЦЖ

У МОЗ нагадують, якщо вашій дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Спалах кору в Україні
Теги: #епідемія кору в Україні