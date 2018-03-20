Спалахи кору в Україні не вщухають - епідеміологи

За 11-й тиждень 2018 року на кір захворіла 701 людина.

Спалахи кору в Україні не вщухають, хоча й з середини лютого спостерігалося поступове зменшення кількості нових випадків хвороби.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, за 11-й тиждень 2018 року на кір захворіла 701 людина (260 дорослих і 441 дитина).

Всього впродовж одинадцяти тижнів 2018 року на кір захворіли 7752 людини – 2687 дорослих і 5065 дітей. Госпіталізовано 5352 людей. З початку року від ускладнень кору померло семеро людей: п’ятеро дітей і двоє дорослих.

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Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1662), Закарпатській (1396), Одеській (1110), Чернівецькій (740), Львівській (656) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській (9), Херсонській (13) областях.

Захистити від кору та зупинити спалах може тільки вакцинація. Вакцина є в наявності в усіх регіонах. Залишок вакцин в Україні з урахуванням нещодавньої поставки у 220 тисяч доз становить близько 359 тисяч доз. Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я ОДА, який повинен здійснити перерозподіл у межах району або області.

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У МОЗ нагадують, якщо вашій дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення.