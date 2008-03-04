Порушений режим сну призводить до обжерливості, стверджують медики

У більшості пацієнтів із розладами сну порушене харчування та непереборний потяг до обжерливості. Проаналізувавши дієтичні звички і режим сну у 180 осіб, лікарі медичного центру при University Nijmegen /Нідерланди/ дійшли висновку, що люди з ознаками хронічного безсоння, нарколепсії та денній сонливості неправильно харчуються і мають звичку до переїдання, при чому ці симптоми з часом набувають клінічного характеру.

Як зазначають лікарі, труднощі із засипанням, часте пробудження в нічний час і денна втома безпосередньо пов`язані зі швидким збільшенням маси тіла, оскільки людина відчуває постійний безконтрольний апетит. Проте, підкреслюють фахівці, переїдання - очевидно не пряма причина ожиріння при розладах сну, тому вони вважають, що до цього процесу залучені метаболічні зміни. Крім того, порушення нервової функції примушують людей не тільки втрачати відчуття бадьорості, але й дестабілізують режим їх харчування.

ami-tass.ru