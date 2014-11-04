Як прибрати з обличчя сліди втоми і сліз

Якщо ви допізна працювали, були на вечірці або весь вечір гірко проплакали, з ранку на своє відображення без сліз не поглянете. Ваші опухлі запалені очі нагадають вам про вчорашній вечір, пише healthinfo.ua.

Всім відомо, що для того, щоб підтримувати красу, слід висипатися. Всі знають, що не можна терти очі. Але бувають моменти, коли від ридань забуваєш про красу, а на вечірці так весело, що в якийсь момент перестаєш думати, з яким обличчям ти завтра підеш на роботу. І ось після "шумного балу" або проплакавши півночі, ви прокидаєтеся вранці з "пом'ятим" обличчям і опухлими почервонілими очима. Спеціально для цих випадків наші рекомендації.

Найпростіший спосіб, давно і всім відомий - компреси з заваркою чорного чаю. Покладіть ватні диски, змочені холодним чаєм, на очі, і полежте так 20 хвилин. Чай знімає набряклість.

Впоратися з набряком допомагає прикладання льоду. Холод сприяє звуженню судин. Є також спеціальні маски для очей, які попередньо слід потримати в морозилці. Потрібно тільки пам'ятати, що лід довго прикладати не можна, п'яти хвилин буде достатньо.

Ще один старий добрий спосіб - огіркові компреси. Приклавши до очей кружечки огірка, можна трохи усунути запалення і набряклість. Але важливо пам'ятати, що огірки повинні бути домашніми з городу, вирощені без застосування добрив.