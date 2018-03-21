Зубко заявив, що розроблена методика формування мереж первинної медичної допомоги

Йдеться про розвиток доступної і якісної медицини у сільській місцевості.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України спільно з Міністерством охорони здоров‘я розробили методику щодо порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виїзної наради у Житомирі щодо розвитку сільської медицини заявив віце-прем’єр-глава Мінрегіону Геннадій Зубко.

За його словами, йдеться про розвиток доступної і якісної медицини у сільській місцевості.

Читайте такожСільські лікарі отримуватимуть житло безоплатно - МОЗ

«Необхідна база для цього вже напрацьована…Крім того Мінрегіоном вже розроблені практичні рекомендації з типових проектів медичних закладів у первинці. Також вже є постанова про розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості», - зазначив віце- прем’єр.

Зубко також нагадав, щоякісна сільська медицина є одним із пріоритетів держави.

«Держава визначила чітку мету - якісна первинна медицина у сільській місцевості. А це в першу чергу - зменшення кількості звернень людей до вторинної медичної ланки та подолання 65% серцево-судинних захворювань. Адже такі хвороби, як інфаркт і інсульт, від яких найбільше помирає наших громадян, мають бути вчасно попереджені і це - основне призначення первинки», - сказав він.

Глава Мінрегіону наголосив, що для 35% людей, які мешкають у сільській місцевості, необхідно забезпечити якісну послугу - не тільки первинну медичну допомогу першого рівня, а й професійну консультативну допомогу другого рівня.

Зубко повідомив, що вже розпочато роботу спільно з канадськими експертами з телекомунікаційної мережі Онтаріо – OTN, які надають консультативну допомогу з розбудови «первинки»: переліку послуг, медичного обладнання, інформаційної платформи тощо.

«Щоб рухатись далі ми чекаємо від МОЗу переліку медичних послуг, які можуть надаватись на первинній ланці, та примірний перелік обладнання закладів первинки. Від канадських експертів - рекомендації щодо комунікаційної платформи, де буде відбуватися спілкування між вузькопрофільним лікарем та сімейним. А також, найголовніше - це залучене середовище, яке повинно бути створене за допомогою органів місцевого самоврядування для того, щоб якісно впроваджувати сервіс», —зауважив віце- прем’єр .

Читайте такожЖурналісти з`ясували, як медреформа змінить службу швидкої допомоги (відео)

Також, за даними прес-служби Мінрегіону, під час наради проекти своїх спроможних мереж презентували Житомирська, Рівненська, Вінницька та Тернопільська області. В свою чергу, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе презентував чотири проекти амбулаторій, а також алгоритм і етапність реалізації проекту з будівництва амбулаторій.