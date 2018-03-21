У МОЗ заспокоюють українок: пологи будуть безоплатними

Пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними для пацієнток після запровадження реформи, держава покриє на 100% вартість цих послуг, заявили у МОЗ.

У МОЗ обіцяють, що пологи в Україні будуть безоплатними.

Як заявили УНІАН у МОЗ, "пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними для пацієнток після запровадження реформи, держава покриє на 100% вартість цих послуг".

У відомстві підкреслили, що "медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль".

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"У ст. 4 п.1 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168-VIII зазначається: «у межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної медичної допомоги; первинної медичної допомоги; вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років; медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами", - зазначили в МОЗ.

Медична реформа передбачає перехід на нову модель фінансування державою медичних послуг, які надаються українцям, зокрема, стаціонари або лікарні з 2020 року почнуть отримувати від держави оплату за надані послуги конкретному пацієнту, поінформували у МОЗ.