Президент підписав закон щодо розблокування вакцини БЦЖ для дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, закон дасть змогу вирішити проблему із забезпеченням вакциною БЦЖ для профілактики туберкульозу.

На сьогоднішній день на складах накопичилося 509 000 доз вакцини БЦЖ, термін державної реєстрації якої закінчився ще у березні, але строк дії, визначений виробником, завершиться лише у вересні 2015 року.

Найближчим часом вакцини БЦЖ в необхідній кількості потраплять в медичні заклади, що дозволить відновити імунізацію новонароджених.

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України ухвалила урядовий Закон «Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обігу та державного контролю якості лікарських засобів, ввезених на митну територію України» (№4459а).

Законом до частини 18 статті 9 закону “Про лікарські засоби” вносяться зміни, згідно з якими після закінчення строку, протягом якого було дозволено застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується.

Лікарські засоби, випущені в обіг під час строку, протягом якого лікарський засіб було дозволено до застосування в Україні, можуть застосовуватись в Україні до закінчення їх терміну придатності, визначеного виробником та зазначеного на упаковці.

Також до частини другої статті 17 закону “Про лікарські засоби” внесено зміни, згідно з якими контроль за ввезенням на митну територію України лікарських засобів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.

Усі лікарські засоби, що ввозяться на митну територію України з метою їх подальшої реалізації (торгівлі) або використання у виробництві готових лікарських засобів, підлягають державному контролю якості.

Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться на митну територію України, встановлюється Кабінетом міністрів України.