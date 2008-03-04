Київ посилить боротьбу з наркоманією та алкоголізмом

У столиці здійснюється комплекс заходів щодо посилення профілактики наркозалежності і алкоголізму, повідомляє «Главред».

Заступник голови КМДА Ірена Кільчицька повідомила, що профільними фахівцями розроблено цільову міську програму, розраховану на 4 роки, яка передбачає не тільки профілактику наркотичної залежності й алкоголізму, але й оновлення матеріально-технічної бази спеціалізованих лікувальних і реабілітаційних центрів столиці.

На свою реалізацію програма вимагає близько 28 млн грн. До її створення залучилися Всеукраїнська медична асоціація, Головне управління МВС у місті Києві, Головне управління освіти й науки КМДА, Головне фінансове управління КМДА, Податкова адміністрація, Міський центр соціальних служб для молоді, недержавні громадські об`єднання, районні адміністрації та інші.

«Ми провели не одне громадське слухання і засідання колегії КМДА, присвячені цій проблемі. Зараз ми рухатимемося у декількох напрямах: плануємо прийняти міську програму профілактики наркозалежності й алкоголізму на сесії Київради, задіювати соціальну рекламу, підсилити роботу у загальноосвітніх закладах», - сказала Кільчицька.