За два місяці на сході України було поранено близько 600 військовослужбовців

За останні два місяці у боях з терористами на сході України загинуло понад 100 українських військовослужбовців, близько 600 були поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

«Незважаючи на певне зменшення активності бойових дій, бойовики та російські війська не припинили обстріли позицій сил АТО, не відійшли від лінії розмежування і продовжують проводити наступальні операції. Внаслідок цього за останні два місяці загинуло понад 100 українських військовослужбовців, близько 600 було поранено”, - сказав він.