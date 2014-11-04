Літні мешканці Донецька отримують продуктові набори адресно

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", за тиждень, з 27 жовтня по 3 листопада 2014 року, продукти «додому» від Мобільних груп волонтерів Гуманітарного штабу Ріната Ахметова отримали 275 жителів Донецька. Всього ж, починаючи з 25 вересня, адресно допомогу доставили для більш як 1000 донеччан, які не можуть самостійно прийти на пункт видачі. Це лежачі хворі, люди, що пересуваються на милицях, самотні, які не здатні до самообслуговування.

Волонтери Гуманітарного штабу намагаються охопити максимальну кількість адрес, в тому числі і найбільш «гарячі точки», такі як Кіровський, Куйбишевський, Київський та Петрівський райони міста.

«У більшості цих людей вже практично немає продуктів, вони по-справжньому голодують. Зовсім нещодавно волонтери привезли продуктові набори літній сімейній парі Курбалих. Бабуся повністю паралізована, за нею доглядає чоловік, який сам ледве пересувається, у нього всі ноги у виразках. В будинку практично немає ніякої їжі, але він не може покинути дружину ні на хвилину. Я не знаю, що б вони їли, якщо б їм не завезли продукти», - зазначає Анжела Сурмава, координатор Мобільних волонтерів Гуманітарного Штабу.

Крім їжі, літні люди та інваліди гостро мають потребу в медикаментах, засобах гігієни. За запитом людей, волонтери також передали 25 спеціальних аптечок, які розраховані на медичні потреби людей похилого віку і містять найбільш затребувані цією категорією населення препарати: противірусні, кардіологічні, протиалергійні ліки, засоби поліпшують роботу шлунково-кишкового тракту, протизастудні, антибактерицидні, знеболюючі засоби.

Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.