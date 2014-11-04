У жовтні "гаряча лінія" Гуманітарного штабу прийняла понад 26 тисяч звернень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", «гаряча лінія» Гуманітарного штабу Ріната Ахметова підвела підсумки роботи за жовтень. За минулий місяць оператори колл-центру отримали понад 26 000 звернень від жителів Донецької і Луганської областей. Це на 37,9% більше звернень, ніж у вересні.

Більшість дзвінків - майже 20 000 - стосувалися гуманітарної допомоги від Штабу Ріната Ахметова: уточнення адреси центрів видачі гуманітарної допомоги, правил її отримання, видачі «дитячих наборів», адресної доставки допомоги пенсіонерам тощо. Порівняно з вереснем кількість звернень з питань гуманітарної допомоги зросла майже на 6700 дзвінків.

На гарячу лінію 0 800 509 001 також продовжують надходити дзвінки з питаннями про те, як покинути небезпечні місця в зоні проведення АТО, - евакуація в жовтні цікавила майже 860 осіб. Більшість людей зверталися за консультаціями, на другому місці - запис на поточний маршрут евакуації.

Найчастіше в жовтні на лінію Гуманітарного штабу зверталися жителі Донецька, Макіївки, Єнакієвого, Маріуполя, Горлівки та Луганська. У середньому оператори колл-центру в жовтні приймали 844 дзвінки на день. Примітно, що 150 людей звернулися на «гарячу лінію» Штабу з питаннями про волонтерство і пропозицією допомоги.

Нагадуємо, що дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні і приймаються цілодобово. Також звернення можна надсилати на електронну пошту за адресою helpdonbass@fdu.org.ua .

Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.