Господарський суд Києва засумнівався у повноваженнях Супрун

МОЗ повторно подало позов проти медичного університету імені Богомольця.

Міністерство охорони здоров’я повторно подало позов проти Національного медичного університету імені Богомольця щодо усунення перешкод у користування майном держави.

Про це написала в.о. міністра Уляна Супрун у Twitter.

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«Коли ти не хочеш розглядати позовну заяву МОЗУ, можна демонструвати дива винахідливості. Господарський суд Києва сумнівається у моїх повноваженнях. Сайт КМУ, МОЗУ і ЄДР (суд має розширений доступ) – ненадійні джерела. Переподали заяву і чекаємо з нетерпінням на реакцію», – пише Супрун.

Як повідомляли ЗМІ, Господарський суд Києва вирішив повернути МОЗ заяву. Це пояснили тим, що серед документів, які були у позові, не було доказів, які підтвердили б виконання Супрун обов’язків міністра.