На звітному тижні летальних випадків від грипу та ГРВІ не зареєстровано.

Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ перевищено у трьох регіонах України.

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ, ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ залишається на рівні минулого тижня.

Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 565,5 на 100 тис. населення, що на 0,7% менше епідемічного порогу по Україні.

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Проте епідемічний поріг перевищено у 3-х областях: Житомирській (на 20,6%), Чернівецькій (на 16,8%) та Закарпатській (на 10,5%).

На грип та ГРВІ захворіло 219 398 осіб, із них 62,4% – діти. Спостерігається регіональне географічне поширення і середня інтенсивність активності грипу та ГРВІ.

На звітному тижні летальних випадків від грипу та ГРВІ не зареєстровано.

З початку епідемічного сезону в Україні щеплення проти грипу зробили 182 588 людей.