Розпочалась національна консультація із обговорення Плану заходів із розвитку психічного здоров'я в Україні до 2030 року.

В Україні 75% людей з психічними розладами не мають доступу до медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, розпочалась національна консультація із обговорення Плану заходів із розвитку психічного здоров'я в Україні до 2030 року.

Метою національної консультації є створення цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров'я. Ця система має бути заснованою на принципах доступності, повноти та комплексності, міждисциплінарного підходу, координації та безперервності послуг, рівності та поваги до прав і свобод людини, та забезпечити покращення якості життя людини.

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Понад 100 фахівців у сфері охорони психічного здоров'я, головні лікарі, психіатри, психологи, медсестри, представники громадських організацій пацієнтів та їх родичів, представники державних установ та соціальних служб долучились до розробки Плану заходів із розвитку психічного здоров'я в Україні до 2030 року.

Під час двох попередніх технічних консультацій, у січні 2017 року та лютому 2018 року була узгоджена загальна структура та напрямки документу, запропонована низка заходів та кроків щодо їх досягнення.

За даними ВООЗ, кожна четверта людина у світі зіткнеться з психічним розладом впродовж життя.

Дослідження Міжнародного медичного корпусу показують, що в Україні до 75% людей з поширеними психічними розладами не мають доступу до допомоги. Це відбувається через сором, страх, відсутність довіри до системи охорони здоров’я, брак інформації та обізнаності, високу вартість лікування, велику географічну відстань. Саме тому зробити систему охорони психічного здоров'я доступною для українців - першочергове завдання.

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Наразі в Україні працює централізована система охорони психічного здоров’я, послуги надаються переважно в психіатричних клініках, і 90% фінансування направляється до психіатричних лікарень. Для того, щоб зробити допомогу доступнішою для пацієнта, необхідно змістити акцент з послуг, що надаються на основі лікарень, на послуги на амбулаторному рівні та послуги, що надаються на основі громади, в тому числі інтегрувати їх в систему первинної допомоги.

Робота над Планом заходів із розвитку психічного здоров'я в Україні до 2030 року триває. Після національної консультації документ дооопрацюють і опублікують оновлений варіант для громадського обговорення, щоб усі могли з ним ознайомитись та надати свої коментарії.