В Україні на обліку перебуває близько 35 тисяч хворих на туберкульоз - МОЗ

У МОЗ вважають, що довготривале перебування в стаціонарі сьогодні не вважається ефективним з точки зору лікувального процесу.

Зараз на обліку перебуває 34 966 українців з туберкульозом, із них близько 8 000 з лікарсько-стійким туберкульозом.

Як заявили УНІАН у МОЗ, закупівля ліків повністю профінансована державою, послугами соціального супроводу пацієнтів охоплюються всі області України.

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За даними Центру медичної статистики МОЗ України, захворюваність на туберкульоз знизилася у 2017 році на 5,5% у порівнянні з 2016 роком. Згідно з даними останнього звіту з епідеміологічного нагляду за туберкульозом, кожен четвертий випадок лікарсько-стійких форм туберкульозу у Європейському регіоні ВООЗ залишається непоміченим.

У МОЗ вважають, що “підхід до лікування пацієнтів в Україні має змінитися, бо довготривале перебування в стаціонарі сьогодні не вважається ефективним з точки зору лікувального процесу".

"В Україні середня тривалість госпіталізації пацієнтів з чутливим туберкульозом становить 1,5 місяці, зі стійким до протитуберкульозних препаратів - 5 місяців. У США середня тривалість перебування хворого на чутливий туберкульоз у стаціонарі складає 15 днів,” - наголосили у МОЗ.

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У відомстві зазначили, що у багатьох країнах світу вже відмовились від практики тривалого перебування в стаціонарі пацієнтів за кількома причинами: це економічно не виправдано, несе ризик виникнення мультирезистентності, а пацієнти не зацікавлені перебувати довго на лікуванні через бажання якнайшвидше повернутися до роботи та нормального життя.

"Ані пацієнт, ані держава в цих країнах не зацікавлені в тривалій госпіталізації. Натомість амбулаторна модель знижує ризики перехресного інфікування. Пацієнти не випадають із соціального життя, продовжують роботу, не ізольовані від близьких", - наголошують у МОЗ.