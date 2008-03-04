У Дніпропетровську побудують кардіохірургічний центр

У Дніпропетровській області побудують кардіохірургічний центр. На думку фахівців, це одне з головних питань охорони здоров`я.

Зараз жителі області можуть одержати допомогу такого роду тільки за кордоном. На сьогоднішній день вже є як іноземні, так і місцеві інвестори, готові підтримати проект.

Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ взяв участь у засіданні загальної колегії головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації і державної санітарно-епідеміологічної служби Дніпропетровської області за підсумками роботи в 2007 році.

Як повідомили в прес-службі облдержадміністрації, Дніпропетровщина стала третьою після Сумської і Луганської областей, яку відвідав Василь КНЯЗЕВИЧ і взяв участь у засіданні колегії. Він обговорив з головою облдержадміністрації Віктором БОНДАРЕМ питання подальшого розвитку сфери охорони здоров`я в області, а також пообіцяв врахувати всі пропозиції облдержадміністрації.

На сьогодні, на думку В. КНЯЗЕВИЧА, для області важливими є питання:

функціонування на високому рівні кардіохірургічного центру. "Клініки або установи, які надаватимуть такого роду допомогу хворим, - підкреслив міністр охорони здоров`я України, - мають бути спроектовані на рівні європейських стандартів. Це ми робимо для того, щоб жителі Дніпропетровської області одержували допомогу тут, на місці, а не виїжджали лікуватися за кордон".

У свою чергу, губернатор Віктор БОНДАР зазначив, що на сьогодні в області є інвестори, як іноземні, так і дніпропетровські, які готові підтримати будівництво кардіохірургічного центру.

КИД