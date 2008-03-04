Риба захищає від депресії - учені

Британські, американські та ізраїльські учені з`ясували, що страви з риби є чудовою профілактикою депресивних станів.

Відомо, що риба містить велику кількість фосфору, йоду і інших корисних елементів, стимулює розумову діяльність і позитивно впливає на пам’ять. Тому страви з риби і морепродуктів популярні в усьому світі.

Проте нове дослідження виявило до цих пір невідомі властивості страв із риби. Фахівці встановили, що раціон харчування, який включає жирну рибу і поліненасичені омега-3 кислоти, чудово захищає від депресивних станів і зменшує ризик їх виникнення на 88%.

Згідно даним Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), до 2020 року депресія вийде на друге місце серед причин інвалідності і смертності людей у всьому світі.

"24"