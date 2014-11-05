Залишки ліків, закуплених для Загальнодержавних програм, розподілять по регіонах

Як повідомили УНІАН у МОЗ, з метою ефективного використання лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуплені за державні кошти на виконання Загальнодержавних цільових програм, їхні залишки мають бути розподілені між тими регіонами, де спостерігається дефіцит.

На цьому наголосила заступник Міністра охорони здоров’я – керівник апарату Альона Терещенко під час селекторної наради з регіональними управліннями охорони здоров’я, що відбулася в МОЗ України.

«Сьогодні, орієнтуючись на потреби пацієнтів, ми маємо максимально ефективно розподілити ті лікарські засоби, які маємо, серед тих, хто їх потребує. Особливо це стосується тих препаратів, термін придатності яких спливає. За нашими підрахунками, сьогодні в областях спостерігається більше 40% залишків за різними напрямами», - відзначила Альона Терещенко.

В зв’язку з цим, за її словами, в МОЗ України створено оперативний центральний штаб та телефонну «гарячу лінію» з питань забезпечення закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності адміністративно-територіальних одиниць України усіма необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що закуповуються за державні кошти на виконання Загальнодержавних цільових програм, а також можливості їх перерозподілу у разі необхідності.

Заступник Міністра дала доручення створити аналогічні телефонні «гарячі лінії» при усіх обласних департаментах та управліннях охорони здоров’я та у м. Києві з обов’язковим визначенням цілодобових номерів, налагодити їх роботу, а також створити електронну базу лікарських засобів, які використовуються в рамках державних програм і в рамках регіональних програм окремо.

Прикладом ефективного використання тих лікарських засобів, які вже є в наявності, вона назвала підписаний нарешті Президентом України Закон «Про лікарські засоби», що дає можливість вже з 05 листопада цього року використовувати вакцину БЦЖ для щеплень дітей першого року життя, що була заблокована у зв’язку із закінченням терміну її перереєстрації.