Це система, яку використовують в усіх розвинених країнах лікарі, педагоги, спеціалісти з реабілітації та психологи.

В Україні планують впровадити міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).

Як повідомили УНІАН у МОЗ, МФК - це система, яку використовують в усіх розвинених країнах лікарі, педагоги, спеціалісти з реабілітації та психологи, щоби всебічно зрозуміти стан здоров’я людини й краще спланувати лікування, реабілітацію та створення послуг для людей із хронічними захворюваннями або інвалідністю.

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Головне завдання – зробити процес реабілітації безперервним: від моменту виникнення проблеми зі здоров’ям, що призвела до інвалідності, до максимально можливого відновлення функціонування.Для цього ми маємо змінити як процедуру визначення інвалідності, так і послідовність дій, які допомагатимуть людині з інвалідністю максимально адаптуватися до навколишніх умов.

У грудні Уряд ухвалив розпорядження щодо впровадження МКФ. Класифікація, схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, не є інструментом оцінювання, навпаки – у МКФ включені усі аспекти життя людини, а не лише діагноз.

Головною перевагою МКФ для пацієнтів є інтеграція фізичних, ментальних та соціальних аспектів їх стану. Діагноз мало що може сказати про функціональні можливості людини. Для прикладу, діагноз “перелом вертлюгової западини” нічого не каже про функціонування людини. Залежно від типу перелому лікування може дати повне відновлення, а можлива ситуація, коли людина не зможе ходити самостійно навіть з найкращою пожиттєвою реабілітацією. Для планування та реалізації втручань потрібно використовувати інформацію про обмеження функцій.

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У МОЗ підкреслюють, що раніше виявляється хвороба чи стан, то простіше лікувати або корегувати. В Україні будуть використовуватись найкращі міжнародні тестові системи для діагностики розвитку дитини і вироблений алгоритм спостереження за розвитком новонароджених з критично низькою вагою (катамнестичне спостереження).

МКФ допомагає в міждисциплінарній взаємодії та обміну інформацією стосовно стану пацієнта, тож лікарі, освітяни, соціальні працівники зможуть спільно допомогти кожній людині.