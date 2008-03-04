В Одесі з`явиться кардіологічний центр європейського рівня

В Одесі буде створено кардіологічний центр європейського рівня - повідомила кардіолог відділення серцево-судинної хірургії Одеської дитячої обллікарні Уляна МІРОШНИК. Про це заявив член ради Європейської Асоціації кардіоторакальної хірургії, кардіохірург зі Швеції Моггенс БЮГГЕ.

За словами У. МІРОШНИК, в ці дні шведський хірург знову побував у відділенні серцево-судинних захворювань обласної дитячої лікарні. Разом із завідуючим відділенням Романом ЛЕКАНОМ він зробив ряд складних операцій, обстежував кардіохворих.

«За своєю професійною майстерністю хірурги відділення серцево-судинних захворювань на чолі з лікарем ЛЕКАНОМ ні в чому не поступаються своїм європейським колегам. Але разом із тим, необхідно підкреслити, що кардіохірургія в основному здійснює свій прогрес за рахунок найсучаснішого устаткування, яке з кожним днем удосконалюється. Українська хірургія в цьому відношенні програє світовому рівню. Але маю додати, що одесити мають практично все необхідне, щоб робити операції і виліковувати навіть найважчих пацієнтів», — цитує шведського фахівця У. МІРОШНИК.

У.МІРОШНИК також зазначила, що після візиту шведського фахівця до одеської дитячої обллікарні сподіваються, що, незабаром, завдяки діяльності пана БЮГГЕ, до Одеси поступить один із найдовершеніших приладів для вивчення стану коронарних судин — ангіограф. Його наявність дозволить виявляти і діагностувати природжені і набуті хвороби серця.

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