У МОЗ нагадують, що з квітня українці зможуть самі обирати лікаря

Заклади, які вже можуть підписувати декларації з пацієнтами, можна буде впізнати за спеціальною наліпкою — «Тут можна обрати свого лікаря».

У МОЗ нагадують. що з квітня українці зможуть самі обирати собі лікаря.

Як повідомили у МОЗ, 2 квітня розпочинається національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї».

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Українці зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. Підписання декларації — це, фактично, форма заяви. З її допомогою українці повідомлятимуть, що обрали саме цього лікаря і цей заклад. Інформація про вибір лікаря містиметься в електронній системі охорони здоров’я. З липня 2018 року Національна служба здоров’я України направлятиме гроші із загальних податків у медичний заклад лікарю, якого обрала конкретна людина.

Обирати лікаря можна у будь-якому закладі первинної допомоги незалежно від місця проживання або прописки.

Підключення закладів первинної допомоги до електронної системи охорони здоров’я триває. Заклади, які вже можуть підписувати декларації з пацієнтами, можна буде впізнати за спеціальною наліпкою — «Тут можна обрати свого лікаря».