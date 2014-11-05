Корисні властивості овочів зумовлені їх кольором

Хоча всі ми знаємо, що овочі є корисними, в нашому раціоні, на жаль, вони займають незначну частину. Подивіться, які властивості овочів, відповідно своїй кольоровій гамі, пише newsone.ws.

Білий

Такий колір мають цибуля, цибуля-порей, хрін, часник, петрушка. Містять фітонциди, які називають природними антибіотиками, оскільки вони мають антибактеріальні властивості. Вони також містять сірку, яка діє як противірусний засіб. Петрушка допомагає травленню.

Жовто-оранжевий

Це в основному морква і гарбуз. Містять бета-каротин (провітамін вітаміну А) і калій. Гарні для зору, захищають серце. Вони легкі, покращують травну систему. Для засвоєння бета-каротину з моркви необхідно додати чайну ложку олії, а в гарбузовий суп - молоко.

Червоний

Помідори та перці містять лікопін - він захищає від раку, хвороб серця, неврологічних захворювань. Червоні антоціани, які містяться в капусті, покращують зір. Червоні овочі також містять калій, який зміцнює серце.

Зелений

Шпинат, салат, брюссельська капуста, брокколі, крес-салат, капуста, щавель. У них є багато вітаміну С (збільшення опірності організму), фолієвої кислоти (для запобігання анемії), бета-каротин (поліпшення зору) і лютеїн (цінно для очей). Допомагає очистити організм від токсинів, зміцнює кровоносні судини.

Капуста і брокколі також містять протиракові речовини. Сірка (міститься в брокколі) дозволяє знищувати віруси. Пам'ятайте, що шпинат і щавель містить щавлеву кислоту (вимиває кальцій з кісток). Тому важливо, готувати їх з молоком.

Чорний

До овочів в цій групі належить баклажан. Він містить багато вітаміну С, поліфенолів і флавоноїдів-рослинних антиоксидантів, які мають захисні антиракові властивості.