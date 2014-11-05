Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ в Україні не перевищено

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 154 724 особи, із них 67,4 % становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 37,9 на 10 тисяч населення, що на 7,2 % менше, ніж за минулий тиждень.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 66,2, найменший – у Харківській області – 15,4 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень всього госпіталізовано дорослих та дітей 5 378, що на 4,8 % більше, ніж за минулий тиждень, із них 76,6 % становлять діти до 17 років. Летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано.

За звітний тиждень щеплено проти грипу 7 271 особа, що на 15,4 % менше, ніж за минулий. Всього вакциновано проти грипу 23 091 особа, із них осіб груп ризику 15 170 або 65,7 %. Необхідно зазначити, що кращі показники щеплень відзначаються серед осіб, які перебувають у спеціалізованих колективах (щеплено 92,3 % від запланованих). Питома вага щеплених дітей проти грипу становить 17 %.

Дані без урахування даних з АР Крим, Луганської області та м. Севастополь.