У зв’язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про лікарські засоби» лікарям дозволено використовувати вакцину БЦЖ, термін реєстрації якої закінчився у березні 2014 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, відповідне роз’яснення міністерство надіслало керівникам регіональних підрозділів з питань охорони здоров'я.

У листі також доручено терміново відновити використання залишків вакцини БЦЖ у відповідних закладах охорони здоров'я для проведення профілактичних щеплень, надавши перевагу дітям першого року життя.

МОЗ України наголосило лікарям максимально ефективно використовувати наявні вакцини за рахунок планування та організації днів щеплення, що дозволить зменшити «коефіцієнт розливу» при застосуванні багатодозових флаконів.

МОЗ України також звертається до батьків, у яких на обліку перебувають діти, завчасно інформувати заклади охорони здоров’я про необхідність щеплення, аби планово та ефективно провести вакцинацію.

У прес-служба нагадали, що зв'язку із закінченням 12 березня 2014 року терміну реєстрації вакцини БЦЖ виробництва Російської Федерації, використання всіх серій цього імунобіологічного препарату було тимчасово призупинено.

5 листопада набув чинності закон від 20 жовтня «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо обігу лікарських засобів та державного контролю якості ввезених на територію України лікарських засобів».

Законом регламентовано необмежений термін застосування в Україні лікарських засобів після їх державної перереєстрації, можливість застосування лікарських засобів, випущених в обіг під час терміну, протягом якого лікарський засіб було дозволено до застосування в Україні, до закінчення їх терміну придатності, визначеного виробником та зазначеного на упаковці, скасування норми щодо здійснення державного контролю лікарських засобів, що ввозяться на територію України, «до випуску їх для вільного обігу».

Зокрема, законом передбачена можливість застосування залишків лікарських засобів, що вже були закуплені, пройшли державний контроль та розподілені у лікувальні заклади протягом дії реєстраційного посвідчення до закінчення терміну їх придатності, що дозволить у подальшому використовувати закуплені раніше лікарські засоби, у тому числі понад 500 тисяч доз вакцини БЦЖ, термін дії реєстраційних посвідчень яких скінчився.