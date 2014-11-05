Мусій вважає, що його незаконно відсторонили від виконання обов’язків міністра

Міністр охорони здоров’я України Олег Мусій вважає, що Розпорядження Кабінету міністрів (від 1 жовтня 2014 року № 887-р) щодо відсторонення його від виконання обов’язків міністра є незаконним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Києві.

За словами Мусія, дане розпорядження є політично вмотивованим, незаконним та таким, що не ґрунтується на нормах національного законодавства.

«Я стверджую, що Арсеній Петрович (Яценюк - УНІАН) сфальшував це розпорядження, підписавши його. На засіданні Кабміну відбулося голосування одного неіснуючого документа, якого ніхто не бачив. Це є грубим порушенням регламенту засідання уряду. Прем’єр-міністр, узурпувавши владу і перебравши на себе функції Верховної Ради України, дозволяє собі у незаконний спосіб, декларуючи, що він європейський прем’єр, а насправді сповідуючи східні цінності, видавати незаконні, з моєї точки зору, розпорядження,» - зазначив Мусій.

На його думку, призначення т.в.о. міністра МОЗ Василя Лазоришинця, його заступників та керівників департаментів МОЗ є незаконним. «Це може мати для системи охорони здоров’я і для юридичної площини певні правові наслідки. Зокрема, проблема щодо визнання різними суб’єктами господарювання з якими укладено контракти», - наголосив Мусій.

Він також повідомив, що 11 листопада ц.р. в Окружному адміністративному суді Києва відбудеться судове слухання за його позовом про визнання незаконним та скасування розпорядження Кабміну.

Водночас Мусій, підкреслив, що не планує надалі працювати міністром охорони здоров’я. «Я законно обраний народний депутат по мажоритарному округу і у мене існують моральні зобов’язання перед своїми виборцями. Я вбачаю свою роботу у законодавчій площині і однозначно працюватиму у Верховній Раді, швидше за все у Комітеті охорони здоров’я», - сказав Мусій.