Центрам реабілітації інвалідів та учасників АТО необхідна державна підтримка

Такі заклади потрібна бійцям, які проходять реабілітацію після військових дій.

Бюджетний комітет Верховної Ради ініціюватиме державну підтримку створення в Україні центрів реабілітації інвалідів та учасників АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрій Павелко під час виїзного засідання комітету у Житомирі.

Учасникам засідання продемонстрували пріоритетні проекти, які планують ввести в експлуатацію цього року. Члени комітету оглянули, як іде реконструкція Центру вертебрології, на базі якого створюють Центр реабілітації. Тут планують проводити комплексну реабілітацію учасників антитерористичної операції: медичну, фізичну, психологічну та соціальну. Цілий поверх буде відведено для проведення водних процедур.

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«Такі об’єкти дуже необхідні нашим бійцям, які проходять реабілітацію після військових дій, поранень, і дуже важливо, щоб ефективно використовувалися інструменти фінансування. Бюджетний комітет парламенту ініціюватиме державну підтримку створення в Україні Центрів реабілітації інвалідів та учасників АТО», - наголосив Павелко.

Зараз у житомирському Центрі вертебрології, на базі якого створюють Центр реабілітації інвалідів та учасників АТО, прокладають електричні мережі та облаштовують перший поверх і підвал. Також триває монтаж фізіотерапевтичного відділення на другому поверсі та підготовка до влаштування покрівлі. Центр реабілітації інвалідів та учасників АТО планують відкрити вже у цьому році.