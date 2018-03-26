Як впливає на організм людини перехід на ”літній” час: коментарі лікарів

Спостерігається часовий стрес, від якого відбувається короткочасний збій, - діасинхроноз.

Медики попереджають. що переведення стрілок на годину вперед може негативно позначитися на здоров`ї людини.

Переведення годинників впливає і на фізичний, і на психологічний стан людини. Це може зумовлювати часовий стрес, в результаті якого відбувається короткочасний збій, - діасинхроноз. Це означає, що наш внутрішній біологічний час перестає синхронізуватися із зовнішнім часом. На психологічному рівні стан діасинхронозу призводить до підвищеної стомлюваності, зниження працездатності, виникає емоційна нестриманість, дратливість, порушується сон.

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Спостерігається порушення життєво важливого і генетично опосередкованого ритму "неспання - сон". Медики також констатують, що протягом перших п`яти діб після перекладу стрілок збільшується кількість викликів "швидкої допомоги" до хворих-сердечників. Можуть загостритися такі поширені хвороби як, наприклад, гіпертонія, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунку, ряд ендокринних захворювань, ревматичні і інші захворювання.

Це не є причиною всіх цих захворювань, але стрес, ним викликаний, може стати поштовхом до загострення хвороб.

Також переведення стрілок впливає і на психологічний стан людини. Тут приєднується таке захворювання як депресія. Стан уразливості і підвищеної стомлюваності зберігається протягом 10-14 днів. Людський організм має великий запас міцності і здатний пристосовуватися.

Після того, як один раз ми перевели стрілки на годину, організм перебудовується на новий час за два тижні. На цей період потрібно постаратися зменшити фізичні і моральні навантаження, як на роботі, так і удома. Якщо є можливість відкласти якісь справи.

У перші дні, особливо в перші три дні, просто необхідно дати організму більше сну: не лише прокидатися за новим часом вранці, а й вкладатися спати за новим часом, добре харчуватися, вживати вітаміни.