Медсестер "Охматдиту" звинувачують у масштабних корупційних оборутках з ліками

Підозрюють у привласненні ліків на 8 мільйонів гривень.

Київська місцева прокуратура №10 оголосила про підозру семи співробітникам Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) «Охматдит» за фактами привласнення лікарських засобів в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач аптечним складом НДСЛ шляхом зловживання своїм службовим становищем у період з 2012 по 2015 роки привласнювала лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 млн грн.

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру шести старшим медичним сестрам відділень «Охматдиту», які будучи матеріально відповідальними особами та наділеними повноваженнями щодо можливості отримання, зберігання та контролю препаратів, обернули на власну користь лікарські засоби на загальну суму близько 5 млн грн.

Зазначається, що за результатами досудового розслідування завідувачу аптечним складом НДСЛ «Охматдит» повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Шістьом старшим медичним сестрам відділень лікарні повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3,4 ст. 191 КК України.

«Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Досудове слідство триває», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН у липні минулого року, Генеральна прокуратура України розпочала перевірку інформації про закупівлю начебто неякісних ліків для онкохворих дітей у столичній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» (охорона материнства та дитинства).