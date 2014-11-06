У структурі МОЗ створять Департамент громадського здоров'я

У структурі Міністерства охорони здоров’я України невдовзі буде створено Департамент громадського здоров’я.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Олександр Сич за підсумками сьогоднішнього засідання уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За його словами, відповідний структурний підрозділ виконуватиме функції Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечними захворювань, що ліквідується.

Сич повідомив, що міжнародні організації, які надають допомогу Україні у боротьбі з ВІЛ/СНІДом, занепокоєні тим, що протягом двох місяців, відколи триває процес ліквідації Служби, жоден інший орган державної влади не перебрав на себе повноважень з протидії з соціально небезпечними хворобами.

«При спілкуванні з керівництвом ЮНІСЕФ і ЮНЕЙДС у вересні цього року на 69-й сесії Генеральної асамблеї ООН я відчув, що наші міжнародні партнери та донори занепокоєні фактом ліквідації Служби. Я намагався переконати їх, що у структурі МОЗ буде створено відповідний підрозділ, який опікуватиметься питаннями боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом», - зауважив віце-прем’єр-міністр України.

«Тож сьогодні під час обговорення Розпорядження про утворення ліквідаційної комісії за моїм поданням додано пункт 3, відповідно до якого Міністерству охорони здоров’я України доручено створити Департамент громадського здоров’я з покладенням на нього функцій ліквідованої Служби», - додав Сич.

Сьогодні на засіданні уряду було ухвалено розпорядження «Про утворення комісії з ліквідації Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечними захворювань». Головою комісії затверджено заступника голови Служби Олену Єщенко. У шестимісячний строк голова комісії має прозвітувати про результати ліквідації.

Державна служба з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечними захворювань була ліквідована 10 вересня 2014 року постановою Кабміну № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».