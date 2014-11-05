Гуманітарний штаб надасть необхідну допомогу потерпілим від вибуху у Донецькій школі - Ахметов

"Кілька годин тому в моєму рідному селищі, на території школи, в якій я навчався, розірвалися снаряди. В цей час на футбольному полі були діти-підлітки. Двоє з них загинули, четверо важко поранені і доставлені в реанімацію.

Сталася ще одна страшна трагедія! Постраждали ні в чому не винні люди, на цей раз - діти!

Перш за все, я хочу сказати щирі слова співчуття рідним загиблих хлопців. І запевнити сім'ї поранених в тому, що ми зробимо все, щоб якнайшвидше поставити дітей на ноги. І ще, хочу сказати - ми нікого не залишимо в біді! Мій гуманітарний штаб надасть всю необхідну допомогу постраждалим у цій трагедії.

Скажіть мені, скільки ще має бути дитячих смертей, загиблих і покалічених, скільки ще має бути сліз, щоб ця війна нарешті закінчилася?!

Я звертаюся до всіх - припиніть вогонь! Перестаньте вбивати мирних мешканців! Перестаньте вбивати дітей!"