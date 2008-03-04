У чому підступність апендициту?

У кожного з нас в різні періоди життя, звичайно, болів живіт, і тоді багато хто задавався питанням: «А раптом це апендицит?»

Що ж таке апендицит?

Апендицит - це запалення червоподібного відростка - апендикса.

Перші відомості про червоподібний відросток відносяться ще до часів Давнього Єгипту: єгиптяни описували його як «черв`як кишки».

Пізніше, в XV столітті, Леонардо да Вінчі зображав червоподібний відросток в своїх малюнках по анатомії. Багато вчених медиків копітко працювали над цим питанням, писали праці, проводили наукові експерименти.

Перші операції з приводу цього захворювання були виконані в XIX столітті англійським хірургом Генрі Ганкокком і Абрамом Гровесом.

Правильне (анатомічне) розташування апендикса - в правій ділянці живота, тому при його запаленні, як правило, виникають болі в нижньому правому квадраті живота.

Але ті, хто вже благополучно позбавився апендициту, можуть не погодитися з твердженням про те, що хворобливі відчуття бувають тільки справа. Цьому є своє пояснення: відросток, розташовуючись справа, може лежати в різних площинах - глибше або ближче до поверхні, тому болі можуть бути в різних відділах живота. Може біль віддавати у ліву сторону, також розповсюджуватися на всю черевну порожнину.

Болі можуть супроводжуватися блювотою і, як правило, підвищеною температурою тіла, слабкістю, нездужанням.

Саме у таких випадках ми починаємо робити те, що категорично протипоказано при гострому апендициті. Одне з перших правил, яке ми повинні запам`ятати, - це те, що якщо у Вас раптом почалися болі в животі, навіть в тому випадку, якщо Ви перенесли аппендектомію (операцію по видаленню відростка) і не розумієте, що з Вами відбувається, у жодному випадку не варто приймати знеболюючі препарати!

Інше правило: Ви не повинні ставити грілку з теплою водою на живіт, думаючи, що це полегшить Ваші страждання.

Такі маніпуляції можуть привести до перитоніту. Кращий варіант у разі болю в животі, що не проходить - викликати лікаря швидкої допомоги, який поставить Вам правильний діагноз.

Якщо ж діагноз підтвердився, то необхідна термінова операція по видаленню відростка, яка робиться в багатьох клініках двома способами: звичайним відкритим, за допомогою поперечного шкірного розрізу і доступу до запаленої ділянки, і лапароскопічним, за допомогою проколів черевної стінки в 3 - 4 місцях. У проколи вводяться канюлі, а в канюлі спеціальні інструменти, якими робиться операція.

Аппендектомія, виконана за допомогою лапароскопічної техніки, може зменшити утворення спайок, а це у свою чергу понизить частоту розвитку надалі кишкової непрохідності або гінекологічних захворювань, що виникають із-за спайок в малому тазу. І нарешті, лапароскопічна техніка з косметичних міркувань ліпша для пацієнтів, оскільки на шкірі залишається не рубець від розрізу, а всього лише три проколи розміром від 0,5 мм до 1 мм, які ніхто не помітить.